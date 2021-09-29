Феномен «байкальского дзена» объяснили

Ученые из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции объяснили природное явление под названием «байкальский дзен». Им удалось воспроизвести его в искусственных условиях лаборатории, сообщается на сайте ведомства.

Название «байкальского дзена» получило нетипичное расположение камней на льду озера Байкал. В течение зимы они словно поднимаются на ножках и становятся похожими на композиции из японских садов камней.

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Французские специалисты заявили, что ледяные ножки под камнями возникают из-за сублимации — процесса испарения, в результате которого лед испаряется без перехода в жидкую форму. Этот феномен образуется на Байкале из‑за сочетания климатических условий — стабильной ясной погоды и сильных ветров.

Солнце над Байкалом светит до 2200 часов в год, поэтому лед под камнями плавится. При этом ветры двигаются в разных направлениях, поэтому лед не успевает перейти в жидкую форму и сохранить ее. Тень от камня закрывает только часть льда, которая и превращается в ножку, остальной же лед выдувается после нагревания.

Подобную версию возникновения «байкальского дзена» предлагали и ранее. Однако полноценное описание явления ученые предложили только сейчас.

Ранее группа ученых из России и Франции нашла возможное объяснение загадочным гигантским кругам из льда на Байкале. Стало известно, что они формируются из-за движения воды и температурных отличий.