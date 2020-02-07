Объяснено появление загадочных гигантских кругов на Байкале

Международная группа ученых из России и Франции нашла возможное объяснение загадочным гигантским кругам из льда на Байкале. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ледяные круги были обнаружены около 20 лет назад. Они фиксировались в разных местах озера в весенние и летние месяцы и «жили» от нескольких дней до месяцев. В диаметре они могут достигать 5-7 километров, и разглядеть их можно только с самолетов. Предполагалось, что они появляются из-за пузырей метана, однако исследования показали, что на дне Байкала нет скопления углеводородного газа. Одной из их особенностей является светлый центр, окруженный темным кругом.

Подобный феномен также наблюдается в Монголии, в озере Хубсугул, а также в Телецком озере на Алтае. Предполагалось, что ледяные круги могут формироваться только в глубоких озерах, замерзающих зимой.

В ходе исследования ученые сверлили лед на Байкале и сбрасывали датчики в воду. Также специалисты изучили инфракрасные спутниковые снимки, которые показывали, как изменялась температура воды. В 2016 году было замечено, что подо льдом возник вихрь, вода в котором была на пару градусов теплее, чем вокруг. Это указывает на то, что ледяные круги образуются из-за движения воды и температурных отличий. Однако сам механизм их возникновения до сих пор не ясен.

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