Решена загадка гигантских морских чудовищ

Ученые Университета Копенгагена решили загадку, связанную с ДНК загадочного гигантского кальмара, который стал прообразом морских чудовищ. Они реконструировали полный геном животного и выяснили, что крупные размеры моллюска не связаны с серьезными генетическими изменениями, как считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи выделили ДНК из тканей Architeuthis dux. Оказалось, что геном животного содержит около 2,7 миллиарда пар оснований, что на 90 процентов больше, чем у человека. При этом генетики сравнили ДНК гигантского кальмара и четырех других видов головоногих. Два важных гена, участвующих в развитии эмбриона, Hox и Wnt у архитеутиса присутствовали в единичных экземплярах. Это опровергло гипотезу, согласно которой кальмар способен достигать гигантских размеров благодаря дублированию ДНК.

Было также обнаружено более сотни генов в семействе протокадгеринов, которые обычно не встречаются у беспозвоночных в таком изобилии. Протокадгерины важны для правильного формирования сложного мозга, и считалось, что большое их количество — эволюционное новшество у позвоночных животных.

Гигантские кальмары встречаются редко, и их никогда не ловили живыми. Исследователи мало знают об образе жизни этих существ. Официально регистрировались экземпляры, которые достигали в длину около восьми метров. Известны неподтвержденные слухи о более крупных 20-метровых особях.

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