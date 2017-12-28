Обнаружен новый вид гигантских спрутов

Исследователи из Университета штата Аляска обнаружили новый вид гигантского тихоокеанского осьминога или спрута — самого крупного представителя отряда Octopoda. Об этом сообщает издание Earther.

В 2012 году ученые Тихоокеанского университета Аляски и Геологической службы США обнаружили группу тихоокеанских осьминогов в Проливе Принца Вилгельма, которые генетические отличались от других представителей Enteroctopus dofleini. Однако исследователи лишь взяли небольшие образцы тканей с щупалец животных и отпустили их в море. В этой связи не было ясно, были ли они похожи на Enteroctopus dofleini или являлись совершенно другим видом.

Зоологи провели детальное сравнение двух групп животных, и обнаружили, что моллюски действительно были похожи друг на друга, но при этом имели ряд различных внешних признаков. Так, новая разновидность обладает кожной оборкой, протянувшейся по всей длине тела животного, а на передней части головы имеется два белых пятна вместо одного.

Ученые временно назвали новый вид «оборчатым гигантским осьминогом» — frilled giant Pacific octopus.

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