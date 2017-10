В Китае нашли останки гигантских деревьев-грибов

Китайские исследователи из Нанкинского института геологии и палеонтологии обнаружили несколько хорошо сохранившихся окаменелостей древнейших деревьев, возраст которых достигает 372-393 миллионов лет. Они относились к вымершему классу кладоксилопсидов, отличались от современных растений иной структурой водопроводящих тканей в стволе и по форме напоминали гигантские грибы. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о ней рассказывается на сайте издания Science.

Изображение: Peter Geisen / sciencemag.org

Останки растений были найдены в пустыне на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Они отличались хорошей сохранностью, поскольку живые ткани в прошлом были насыщены кремнеземом от близлежащего вулкана. Отложения диоксида кремния приняли форму внутренней структуры дерева, что позволило исследователям изучить анатомию обнаруженных кладоксилопсидов.

Ксилемой называются древесные ткани, которые отвечают за транспорт воды и растворенных в ней минеральных веществ от корней к листьям. Ксилема состоит из сосудистых пучков, образующих у современных растений кольцо. По мере роста дерева она отмирает, а новые ткани наращиваются с внешней стороны древесины. Однако у кладоксилопсидов ксилема образована несколькими «столбами», расположенными в одном из внешних слоев полого ствола.

Такая уникальная внутренняя структура позволяла дереву достигать 8-12 метров в высоту.

Кладоксилопсиды исчезли в конце девонского периода около 358 миллионов лет назад. Считается, что они не выдержали конкуренции с другими видами более успешных деревьев.