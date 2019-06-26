Названа потенциальная форма разумных инопланетян

Ученые Вашингтонского Университета (США) выяснили, что щупальца осьминогов обладают нейронными сетями, которые могут принимать решения независимо от мозга. Как пишет издание Science Alert, подобными свойствами могут обладать представители иных разумных цивилизаций. По словам исследователей, открытие помогает лучше понять разнообразие форм жизни во Вселенной.

Специалисты изучили нервную систему тихоокеанских головоногих моллюсков Enteroctopus dofleini и Octopus rubescens, которая у этих животных является более распределенной, чем у позвоночных организмов. Две трети нейронов (350 миллионов) располагаются в щупальцах осьминогов в виде ганглиев, однако ученые не знали точно, как функционируют нервные клетки при перемещении моллюсков и поиске пищи.

Исследователи выяснили, что щупальца осьминога объединены нейронным «кольцом» в обход мозга, поэтому они могут передавать друг другу сенсорную информацию без участия центральной нервной системы. По словам ученых, мозг осьминогов не «знает», как расположены его щупальца в пространстве, однако щупальца способны координироваться и участвовать в совместных движениях. Это согласуется с предыдущими наблюдениями, согласно которым даже оторванные от мертвого моллюска «руки» способны реагировать на раздражители.

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