Обнаружены останки похожего на Ктулху чудовища

Палеонтологи из Великобритании и США обнаружили ископаемые останки древнего животного, названного Sollasina cthulhu из-за сходства с монстром Ктулху из вымышленной вселенной писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. Этот организм являлся предком современных голотурий, или морских огурцов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые создали точную трехмерную реконструкцию окаменелости возрастом 430 миллионов лет, что позволило идентифицировать новый вид. Хотя останки достигают трех сантиметров в ширину, само животное было гораздо крупнее за счет множества длинных щупалец. С помощью них оно передвигалось по морскому дну и добывало пищу.

Исследователи шлифовали окаменелость, снимая слой за слоем, и фотографировали на каждой стадии работы. Получены сотни изображений срезов, из которых была сгенерирована трехмерная модель. Метод позволил идентифицировать внутреннее кольцо, которое было распознано как часть сосудистой системы, заполнявшейся жидкостью и служившей для перемещения животного.

Sollasina cthulhu относится к классу вымерших иглокожих палеозоя и мезозоя Ophiocistioidea. Кольцеобразная структура никогда не была описана в этой группе ранее. При этом «Ктулху» ближе к голотуриям, чем к морским ежам.

Ктулху — древнее божество, впервые описанное в рассказе «Зов Ктулху» Говарда Филиппса Лавкрафта. Согласно его произведениям, Ктулху спит в подводном городе Р'льехе, однако он должен проснуться, когда звезды займут определенное положение. Характерной чертой чудовища является голова в форме осьминога.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!