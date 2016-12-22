Жизнь на дне Антарктики показали на видео

Видео: AusAntarctic / YouTube

Дистанционно управляемый подводный аппарат, принадлежащий австралийским океанологам, снял морское дно Антарктики. Камера запечатлела живые организмы, включая морских звезд, губки, червей, морских ежей и голотурий. Видео представлено на YouTube-канале AusAntarctic. Животные обитают в воде, температура которой на этой глубине составляет минус 1,5 градуса Цельсия. В течение 10 месяцев в году живые существа изолированы от солнечных лучей слоем льда 1,5 метра толщиной.

По мнению ученых, из-за климатических изменений и повышения концентрации растворенного углекислого газа океанические воды увеличивают свою кислотность, что негативным образом отражается на донных экосистемах Антарктики.