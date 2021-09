Раскрыта история происхождения сибирских собак

Торговля, которую вели коренные народности Сибири, оказала существенное влияние на формирование современных пород сибирских собак. К такому выводу пришла проанализировавшая их происхождение международная команда исследователей, чья статья, раскрывающая историю происхождения пород, опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами проанализировали геномы 20 собак возрастом от 60 до 11 тысяч лет. Остатки четырех из них происходили из святилища Усть-Полуй на Ямале, которое относится к I тысячелетию до нашей эры. Среди прочего там были обнаружены бусины и изделия из металла, произведенные в степях, — что указывает на то, что населявшее тогда Ямал население было вовлечено в сеть торговых отношений.

Анализ ДНК показал, что на протяжении как минимум семи тысяч лет сибирские собаки эволюционировали в изоляции — хотя в останках с Байкала возрастом в семь тысяч лет и была обнаружена некоторая примесь от собак с запада Евразии. В геноме собак, живших в железном веке и Cредневековье, была открыта серьезная доля наследственного материала собак из Европы и степей Евразии. «Собаки были ценным товаром, их продавали и покупали», — отметил один из исследователей, профессор Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана Лорент Франц. При этом геномы обитателей Арктической Сибири оставались относительно неизменными.

По мнению исследователей, завоз собак свидетельствует о переменах в обществе. Если первоначально собаки были одомашнены для использования в упряжках, то с переходом к скотоводству у сибирских народов возникла потребность в пастушьих собаках. Последовавшее скрещивание и селекция привели к появлению таких пород, как самоедская.