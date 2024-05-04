На Западе заявили об унижении бундесвера

Express: утечка секретных данных стала унижением для немецкой армии

Утечка секретных данных стала унижением для немецкой армии. Об этом заявила британская газета Express.

Репутации бундесвера был нанесен урон, когда в открытый доступ были выложены записи тысяч секретных видеосовещаний, поясняет издание. Ошибка в настройках приватности была обнаружена лишь 3 мая, до этого на протяжении нескольких месяцев к материалам имел доступ любой желающий, указано в публикации.

По данным немецких СМИ, некоторые из выложенных в сеть записей отмечены грифом «совершенно секретно».

Ранее шведские СМИ заявили о раскрытии канала утечки секретных данных полиции страны. Согласно опубликованным результатам расследования, криминальные группировки мигрантов получали конфиденциальные сведения у сотрудников полиции, с которыми они вступали в интимную близость. Сообщается по меньшей мере о 30 полицейских, которые распространили закрытые данные таким способом.