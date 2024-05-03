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10:57, 3 мая 2024Мир

Мигранты-ловеласы через постель выманили секретную информацию у шведской полиции

DN: мигранты через постель выманивают секретную информацию у шведской полиции

Фото: Pavel Koubek / TT News Agency / Reuters

Криминальные группировки мигрантов вступают в интимную связь с сотрудниками шведской полиции и через постель выманивают у них секретную информацию. Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

«По данным расследования, с 2018 года поступило 514 сообщений о предполагаемых утечках. Сообщается о как минимум 30 сотрудниках полиции», — отмечает издание.

Как указал в интервью юрист Йенс Лапидус, масштабы подобных утечек возрастают и, помимо полиции, преступники продолжают использовать эту схему среди представителей судов и работников муниципалитетов.

Ранее полиция шведского Мальме разрешила проведение нескольких акций сожжения Корана накануне «Евровидения». Всего правоохранители одобрили пять заявок с просьбой разрешить публичное сожжение книги.

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      Глеб Бажуткин
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