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17:12, 2 мая 2024Мир

Шведская полиция разрешила сжечь Коран накануне «Евровидения»

Goteborgs Posten: полиция Швеции разрешила сжечь Коран накануне «Евровидения»

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Полиция шведского Мальме разрешила проведение нескольких акций сожжения Корана накануне «Евровидения». Об этом сообщает газета Goteborgs Posten.

Всего правоохранители одобрили пять заявок с просьбой разрешить публичное сожжение Корана. Акции запланированы на эти выходные 4 и 5 мая, а также в понедельник 6 мая за день до официального начала музыкального концерта, указывает издание.

В последний раз подобная акция в Швеции прошла 28 апреля. В Стокгольме женщина сожгла Коран под наблюдением полиции, произнося антиисламскую речь в микрофон и держа крест из двух деревянных реек над горящей книгой.

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      Глеб Бажуткин
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