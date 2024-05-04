Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:02, 4 мая 2024Россия

В российском регионе во время дорожных работ загорелся человек

В Ярославле во время дорожных работ загорелся рабочий

Кадр: страница «Жесть Ярославль» во ВКонтакте

В Ярославле во время проведения дорожных работ загорелся человек. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Инцидент произошел на улице Калинина. Рабочие наносили разметку на дорогу, и на одного из них попало пламя от загоревшегося автомобиля. Очевидцы рассказали, что он был госпитализирован. Сообщается, что журналистам удалось пообщаться с родственницей пострадавшего. По ее словам, он находится в реанимации Соловьевской больницы.

В правоохранительные органы информация о происшествии пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в Химках рабочий, ремонтировавший газонокосилку, едва не сгорел заживо во дворе подмосковной школы и попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко. Двух президентов Украины разыскивают по неназванной статье УК

      «Крылья Советов» проиграли аутсайдеру РПЛ

      Обвиняемого в терроризме российского девятиклассника арестовали

      Экс-исполняющего обязанности главы Минобороны Украины объявили в розыск в России

      В российском городе подросток выстрелил в пенсионерку из игрушечного пистолета

      Военный эксперт высказался о значении потери ВСУ эшелона с оружием

      В Польше увидели угрозу в размещении ядерного оружия США в стране

      В МЧС сообщили о тушении крупного пожара в Крыму

      В Москве на прогулочной яхте умер капитан

      Юниорский рекорд Кучерова побили спустя 13 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше