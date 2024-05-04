В российском регионе во время дорожных работ загорелся человек

В Ярославле во время дорожных работ загорелся рабочий

В Ярославле во время проведения дорожных работ загорелся человек. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Инцидент произошел на улице Калинина. Рабочие наносили разметку на дорогу, и на одного из них попало пламя от загоревшегося автомобиля. Очевидцы рассказали, что он был госпитализирован. Сообщается, что журналистам удалось пообщаться с родственницей пострадавшего. По ее словам, он находится в реанимации Соловьевской больницы.

В правоохранительные органы информация о происшествии пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в Химках рабочий, ремонтировавший газонокосилку, едва не сгорел заживо во дворе подмосковной школы и попал на видео.

