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16:38, 25 октября 2023Россия

Мужчина едва не сгорел заживо во дворе подмосковной школы и попал на видео

В Химках во дворе школы загорелся ремонтировавший газонокосилку рабочий

В подмосковных Химках во дворе школы на улице Горшина едва не сгорел заживо 37-летний рабочий. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как стало известно, мужчина ремонтировал газонокосилку, когда на него вылилось топливо, после чего его одежда вспыхнула.

По информации канала, рабочий получил ожоги 80 процентов тела. Момент его госпитализации попал на видео. На кадрах видно, как сильно обгоревшего мужчину переносят в автомобиль скорой помощи. Сейчас за жизнь пострадавшего борются врачи.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщил, что газонокосилка взорвалась. Кроме того, вместе с мужчиной едва не сгорела подсобка, где тот ремонтировал садовую школу. Сразу после происшествия из школы эвакуировали 500 детей и 50 педагогов. Кроме рабочего никто не пострадал.

Ранее в подмосковном Серпухове мужчина заживо сгорел в машине, в которую переселился после того, как потерял квартиру из-за пожара. По предварительным данным, пламя могло вспыхнуть из-за упавшего в салоне окурка. Спасти россиянина не удалось.

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      Константин Лысяков
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