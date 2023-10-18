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11:30, 18 октября 2023Россия

Под Москвой мужчина потерял квартиру из-за пожара, переселился в авто и сгорел

Житель Серпухова потерял квартиру из-за пожара, переселился в авто и сгорел

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мужчина потерял квартиру в подмосковном Серпухове из-за пожара, переселился в авто и сгорел. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 50-летний житель лишился собственных квадратных метров на Московском шоссе около полугода назад. После мужчина был вынужден перебраться в иномарку Kia и там обустраивать быт.

Накануне машина загорелась, когда внутри находился владелец. Его спасти не удалось.

Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, пламя могло вспыхнуть из-за упавшего в салоне окурка сигареты.

Ранее сообщалось, что два человека сгорели в результате ДТП в Соловьином проезде на юго-западе Москвы.

До этого в подмосковных Люберцах такси врезалось в маршрутку с людьми. ДТП произошло на улице Вертолетной, несколько человек получили травмы.

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    Анна Щербакова
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