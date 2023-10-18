Под Москвой мужчина потерял квартиру из-за пожара, переселился в авто и сгорел
Мужчина потерял квартиру в подмосковном Серпухове из-за пожара, переселился в авто и сгорел. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По сведениям издания, 50-летний житель лишился собственных квадратных метров на Московском шоссе около полугода назад. После мужчина был вынужден перебраться в иномарку Kia и там обустраивать быт.
Накануне машина загорелась, когда внутри находился владелец. Его спасти не удалось.
Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, пламя могло вспыхнуть из-за упавшего в салоне окурка сигареты.
Ранее сообщалось, что два человека сгорели в результате ДТП в Соловьином проезде на юго-западе Москвы.
До этого в подмосковных Люберцах такси врезалось в маршрутку с людьми. ДТП произошло на улице Вертолетной, несколько человек получили травмы.