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12:02, 17 октября 2023Россия

Два человека сгорели в ДТП на юго-западе Москвы

Два человека сгорели в ДТП в Соловьином проезде на юго-западе Москвы
СюжетПожар в Люберцах

Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Два человека сгорели в результате ДТП в Соловьином проезде на юго-западе Москвы. Об этом со ссылкой на экстренные службы во вторник, 17 октября, сообщает ТАСС.

Авария случилась около дома № 1. Столкнулись три автомобиля — один грузовой и легковые, при этом два из них загорелись. Жертвами происшествия стали водитель и пассажир, уточнили в Дептрансе.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидца передает, что виновник ДТП сначала чуть не сбил его на пешеходном переходе в Соловьином проезде, а через 200 метров влетел в другую машину и загорелся.

В настоящее время возгорание ликвидировано, площадь пожара составила 7 квадратных метров. Движение по Соловьиному проезду временно перекрыто.

11 октября в подмосковных Люберцах такси врезалось в маршрутку с людьми. ДТП произошло на улице Вертолетной, несколько человек пострадали.

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    Евгения Куликова
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