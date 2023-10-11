Под Москвой такси врезалось в маршрутку с людьми

MK.RU: в подмосковных Люберцах такси врезалось в маршрутку с людьми

В подмосковных Люберцах такси врезалось в маршрутку с людьми. Об этом стало известно MK.RU.

По информации издания, ДТП произошло на улице Вертолетная, есть пострадавшие. Водитель такси выехал на встречную полосу и протаранил маршрутный автобус.

К месту были направлены врачи и сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, за помощью обратились водитель и несколько пассажиров маршрутки.

Другие обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что на Липецкой улице в Москве водитель внедорожника устроил массовое ДТП с участием 10 машин.

По результатам проверки мужчину привлекли к административной ответственности.