Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:57, 11 октября 2023Россия

Под Москвой такси врезалось в маршрутку с людьми

MK.RU: в подмосковных Люберцах такси врезалось в маршрутку с людьми
СюжетДТП в Москве:

Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

В подмосковных Люберцах такси врезалось в маршрутку с людьми. Об этом стало известно MK.RU.

По информации издания, ДТП произошло на улице Вертолетная, есть пострадавшие. Водитель такси выехал на встречную полосу и протаранил маршрутный автобус.

К месту были направлены врачи и сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, за помощью обратились водитель и несколько пассажиров маршрутки.

Другие обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что на Липецкой улице в Москве водитель внедорожника устроил массовое ДТП с участием 10 машин.

По результатам проверки мужчину привлекли к административной ответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Армия Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС

    Стало известно о зарубежном мероприятии с участием Путина

    Коуч дала совет по выходу из кризиса в браке после карантина

    Врач перечислила россиянам главные причины выпадения волос

    Украине предрекли ужесточение мобилизации

    Оливейра снялся с поединка с Махачевым в UFC

    Барражирующие беспилотники атаковали российские таможенные пункты

    Россиянин Кучеров стал автором первого гола в новом сезоне НХЛ

    У торгового центра в Москве произошла драка с летальным исходом

    В Бурятии произошло землетрясение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости