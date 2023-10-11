Под Москвой такси врезалось в маршрутку с людьми
MK.RU: в подмосковных Люберцах такси врезалось в маршрутку с людьмиСюжетДТП в Москве:
В подмосковных Люберцах такси врезалось в маршрутку с людьми. Об этом стало известно MK.RU.
По информации издания, ДТП произошло на улице Вертолетная, есть пострадавшие. Водитель такси выехал на встречную полосу и протаранил маршрутный автобус.
К месту были направлены врачи и сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, за помощью обратились водитель и несколько пассажиров маршрутки.
Другие обстоятельства инцидента сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что на Липецкой улице в Москве водитель внедорожника устроил массовое ДТП с участием 10 машин.
По результатам проверки мужчину привлекли к административной ответственности.