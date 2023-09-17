Водитель внедорожника устроил ДТП с 10 машинами в Москве и скрылся

На Липецкой улице в Москве водитель внедорожника устроил около 10 ДТП

В Москве водитель внедорожника устроил массовое ДТП с участием 10 машин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по столице, передает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Липецкая. После того, как водитель влетел в другие автомобили, он скрылся, однако позже уже задержали. «Принятыми мерами нарушитель задержан на территории Московской области», — сообщили в ведомстве. В настоящее время проводится проверка. По ее результатам мужчина будет привлечен к ответственности, в соответствии с законом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по словам очевидцев, водитель внедорожника был весь в крови, в руках у него был пистолет.

Информации о пострадавших не приводится.

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