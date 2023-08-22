Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 22 августа 2023Россия

На российской трассе произошло массовое ДТП с десятком автомобилей

Три человека пострадали в массовом ДТП с участием 13 автомобилей в Пензе

В Пензе произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Об этом со ссылкой на управление ГИБДД по российскому региону сообщает ТАСС.

Авария случилась днем 22 августа на трассе в Октябрьском районе города. По данным ведомства, столкнулись Scania, Haval, Kia Ceed, Renault, Газель, Porsche Cayenne, Opel, Ваз-21102, Hyundai, а также два автомобиля Volvo с полуприцепами и два автомобиля Nissan Almera.

Пострадали три человека: два водителя после оказания медицинской помощи на месте были отпущены, еще один получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В июне другое массовое ДТП с десятком машин произошло на Софийской улице у дома №52 в Санкт-Петербурге. Более десяти получили травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Цены на газ в Европе резко выросли

    На российской трассе произошло массовое ДТП с десятком автомобилей

    Европейскую страну предупредили о 50-градусной жаре

    Послом Украины в Венгрии назначили экс-бойца ВСУ

    Назван возможный потолок цен на газ в Европе

    Пять российских пенсионеров съели грибы и попали в реанимацию

    Агата Муцениеце раскрыла свой вес и принципы питания

    Шпионивший за войсками и техникой житель ДНР получил пять лет колонии

    Акции «Лукойла» резко выросли после просьбы компании к Путину

    Российский хирург назвала слепоту опасным последствием инъекций филлеров в нос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости