На российской трассе произошло массовое ДТП с десятком автомобилей

Три человека пострадали в массовом ДТП с участием 13 автомобилей в Пензе

В Пензе произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Об этом со ссылкой на управление ГИБДД по российскому региону сообщает ТАСС.

Авария случилась днем 22 августа на трассе в Октябрьском районе города. По данным ведомства, столкнулись Scania, Haval, Kia Ceed, Renault, Газель, Porsche Cayenne, Opel, Ваз-21102, Hyundai, а также два автомобиля Volvo с полуприцепами и два автомобиля Nissan Almera.

Пострадали три человека: два водителя после оказания медицинской помощи на месте были отпущены, еще один получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В июне другое массовое ДТП с десятком машин произошло на Софийской улице у дома №52 в Санкт-Петербурге. Более десяти получили травмы.