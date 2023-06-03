В Санкт-Петербурге столкнулись 12 машин

ГУ МЧС: в Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в ДТП при столкновении 12 машин

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с пострадавшими при столкновении 13 машин, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

«На Софийской улице у дома №52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек», — сказано в сообщении ведомства. При этом позже уточнили, что столкнулись 13 автомобилей, а госпитализировали 11 человек.

Сообщения о происшествии во Фрунзенском районе пришли 3 июня в 08:43. Уточняется, что к ликвидации последствий ДТП от МЧС пришло три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник угнал BMW, решил скрыться от погони и устроил ДТП, врезавшись в машину полицейских. 4 мая в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая заявила, что ее сын угнал ее автомобиль.