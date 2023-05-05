В Петербурге шестиклассник угнал BMW и устроил ДТП с полицейскими

В Петербурге шестиклассник угнал BMW и устроил ДТП, врезавшись в машину полицейских

В Санкт-Петербурге школьник угнал BMW, решил скрыться от погони и устроил ДТП, врезавшись в машину полицейских. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

4 мая в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая заявила, что ее сын угнал ее автомобиль. Позже в этот же день пропавший BMW заметили на Октябрьской набережной. Сотрудники ДПС подали машине сигнал к остановке, но подросток попытался скрыться, увеличив скорость. После этого правоохранители организовали погоню за нарушителем.

«Двигаясь по Октябрьской набережной в направлении от улицы Новосаратовская к улице Покровская дорога, ученик шестого класса не справился с управлением и совершил наезд на стоящий полицейский автомобиль», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате произошедшего никто не пострадал. По утверждению очевидцев, в ДТП попали и другие машины. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ десятилетний мальчик угнал новую машину матери и решил покататься по городу. Школьник не справился с управлением и врезался в столб.