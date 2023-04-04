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13:06, 4 апреля 2023Россия

Десятилетний россиянин угнал машину матери и попал в ДТП

В Улан-Удэ десятилетний ребенок взял без спроса машину матери и попал в ДТП

Кадр: «Министерство внутренних дел по Республике Бурятия»

В Улан-Удэ десятилетний мальчик угнал новую машину матери и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел ночью 3 апреля. Сотрудники ДПС заметили автомобиль Mazda, который двигался по Сахьяновой улице с выключенными фарами, и потребовали остановиться, но водитель продолжил движение. Полицейские поняли, что за рулем находится ребенок, и стали сопровождать машину.

В районе Мясокомбинат школьник не справился с управлением и врезался в столб. На место происшествия выехали мать ребенка и инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Выяснилось, что мальчик без спроса взял ключи от автомобиля и поехал кататься по городу. С ним и его матерью провели профилактическую беседу.

3 апреля сообщалось, что в Тюмени пьяный подросток угнал у отца машину и устроил ДТП, а в феврале 13-летний школьник из Казани угнал машину подруги своей матери, врезался в столб и добровольно сдался полиции.

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Варвара Родикова
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