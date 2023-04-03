Пьяный российский подросток угнал у отца машину и устроил ДТП

В Тюмени пьяный подросток угнал у отца машину, чтобы поехать в магазин, и устроил ДТП

В Тюмени пьяный подросток угнал у отца машину и устроил ДТП. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

16-летний школьник за рулем ВАЗ-2109 врезался в «Ниву», выезжая со второстепенной дороги. В результате столкновения виновник аварии перевернулся и улетел к обочине. По данным канала, автомобиль он взял, чтобы поехать с другом в магазин.

В результате ДТП погибших и серьезно пострадавших нет.

В феврале в другом российском городе, Казани, 13-летний школьник угнал машину знакомой своей матери, попал в ДТП и добровольно сдался полиции. Пока женщины разговаривали, он выкрал ключи от Hyundai Creta, сел за руль и поехал кататься по микрорайону. На улице Лушникова он не справился с управлением и врезался в столб, повредив фару и крыло машины.