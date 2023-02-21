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11:00, 21 февраля 2023Россия

Российский школьник угнал машину, попал в ДТП и сдался полиции

В Казани школьник угнал машину, попал в ДТП и сдался полиции

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани школьник угнал машину знакомой, попал в ДТП и добровольно сдался полиции. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Подросток захотел угнать автомобиль, принадлежащий подруге его матери. Пока женщины разговаривали, 13-летний россиянин выкрал ключи от Hyundai Creta, а затем сел за руль и поехал кататься по микрорайону. На улице Лушникова он не справился с управлением и врезался в столб, повредив фару и крыло машины.

Школьник решил сознаться в содеянном и попросил прохожих вызвать полицию. После случившегося его родителей привлекли к административной ответственности, с подростком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области 14-летний подросток запер родителей в квартире, угнал машину отчима и попытался скрыться от сотрудников ДПС. Мальчика приговорили к одному году ограничения свободы.

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Варвара Родикова
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