Российский подросток запер родителей в квартире и угнал машину

На Сахалине 14-летний подросток запер родителей в квартире и угнал машину отчима

В Сахалинской области 14-летний подросток запер родителей в квартире, угнал машину отчима и пытался скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сообщает Astv.ru.

Несовершеннолетний захотел прокатиться с друзьями, взял из кармана куртки ключ от автомобиля, вышел из дома и сразу закрыл квартиру снаружи, чтобы родственники не смогли выйти.

Компания решила отправиться в Холмск. Потом подростку позвонили и сообщили, что его ищут родители, тогда он решил вернуться домой. Выехав из города, он заметил, что за ними едет автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. Испугавшись, юноша прибавил скорость, пытаясь скрыться от инспекторов, но его поймали, перегородив путь машине.

В суде молодой человек раскаялся, извинился перед родителями, обещал больше подобное не совершать. Сахалинца приговорили к одному году ограничения свободы.

Ранее стало известно, что в селе Унер Красноярского края 15-летний подросток за рулем отцовского грузовика попытался скрыться от полицейских, начавших его преследовать. Автомобиль ему доверяли для помощи по хозяйству, несмотря на отсутствие водительских прав.