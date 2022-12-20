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09:16, 20 декабря 2022Силовые структуры

В российском регионе подросток на грузовике устроил погоню с полицейскими

Под Красноярском подросток, севший за руль грузовика по просьбе отца, устроил погоню с ДПС

Фото: МО МВД России «Ирбейский»

В селе Унер Красноярского края 15-летний подросток за рулем грузовика попытался скрыться от полицейских, начавших его преследовать. Об этом во вторник, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во время патрулирования сотрудник ДПС потребовал водителя грузовика Toyota LiteAce остановиться, однако тот проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские начали погоню за нарушителем. Им оказался девятиклассник без прав на управление транспортным средством. 51-летний отец подростка пояснил, что разрешал сыну брать автомобиль для помощи по хозяйству. В этот раз мальчик по поручению отца вывозил золу на свалку.

На отца составили протокол по статье 12.7 («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством») КоАП РФ. Наказание предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Также подростка собираются поставить на учет.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области 40-летний мужчина напал на инспектора ДПС и сломал ему палец.

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Илона Палей
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