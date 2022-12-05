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20:04, 5 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин напал на инспектора ДПС и сломал ему палец

В Астраханской области 40-летний мужчина напал на инспектора ДПС и сломал ему палец

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Астраханской области 40-летний мужчина напал на инспектора ДПС. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 30 ноября сотрудник ДПС остановил автомобиль фигуранта около кафе в Харабали из-за нарушения пользования внешними световыми приборами. Водителя это разозлило, он схватил за правую руку правоохранителя и сломал ему палец.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что россиянин на электросамокате ударил попытавшегося задержать его полицейского.

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Екатерина Власова
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