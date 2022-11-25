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14:06, 25 ноября 2022Силовые структуры

Пьяный россиянин на электросамокате напал на полицейского и получил срок

Россиянин на электросамокате ударил попытавшегося задержать его полицейского

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Вологде 32-летнего россиянина за нападение на полицейского приговорили к условному сроку в виде двух лет лишения свободы. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 2022 года пьяный осужденный вместе с другом катался на электросамокате по улице Северная. Полицейский патруль остановил самокатчиков для разбирательства. Нарушитель попытался уехать. Когда полицейские догнали его, он напал на одного из инспекторов и ударил его головой в лицо.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

14 ноября сообщалось, что 56-летний житель села Цибанобалка Анапского района ранил ножом двух полицейских и выстрелил в сторону следователя СК.

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Владимир Седов
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