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21:22, 14 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин ранил двух полицейских и следователя из-за долга ЖКХ

Житель Анапы ранил двух полицейских и следователя из-за долга ЖКХ

Фото: РИА Новости

56-летний житель села Цибанобалка Анапского района ранил ножом двух полицейских и выстрелил в сторону следователя СК. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел ранее 14 ноября. Мужчина долгое время не оплачивал счета за пользование коммунальными услугами. Когда сотрудники коммунальных служб в сопровождении полицейских попытались отключить дом от коммуникаций, тот ударил участкового полиции ножом в бедро, а стажеру на должности участкового порезал ладонь, после чего забаррикадировался. Стражей порядка госпитализировали.

Когда на место ЧП прибыли следователи СУ СК, злоумышленник выстрелил в сторону одного из них. Сейчас мужчина блокирован в доме и продолжает оказывать сопротивление.

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Марина Совина
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