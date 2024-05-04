В Москве на прогулочной яхте умер капитан

В Москве на причале «Парк Горького» умер капитан прогулочной яхты Степаков

В Москве на борту прогулочной яхты умер ее капитан — 64-летний Николай Степаков. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Московский комсомолец».

Отмечается, что самому опытному капитану в судоходной компании стало плохо в разгар рабочего дня на причале «Парк Горького». Врачи не смогли его спасти, у Степакова остановилось сердце.

Ранее стало известно, что в Финляндии умер первый советский музыкальный продюсер Андрей Тропилло. По словам его дочери, Тропилло, в студии которого записывались культовые альбомы групп «Кино» и «Аквариум», нашли дома мертвым 28 апреля.