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13:14, 1 мая 2024Культура

Умер первый советский музыкальный продюсер

В Финляндии умер записывавший «Аквариум» музыкальный продюсер Андрей Тропилло

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Финляндии умер советский и российский музыкальный продюсер Андрей Тропилло. Об этом РБК рассказала его дочь Полина.

По словам собеседницы издания, ее отец скончался 28 апреля, его нашли дома уже мертвым. При этом женщина не знает, из-за чего умер продюсер.

Андрею Тропилло было 73 года. Последние годы мужчина жил в Финляндии. Его называли первым продюсером Советского Союза. В его студии записывались культовые альбомы групп «Кино», «Аквариум» и других.

29 апреля стало известно, что в 94 года умерла народная артистка России Зоя Зелинская.

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