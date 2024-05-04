В США заявили о подготовке государственного переворота у границ России

Экс-разведчик Риттер: США готовят государственный переворот в Грузии

Вашингтон готовит государственный переворот у границ России — в Грузии. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. Запись беседы опубликована на видеохостинге YouTube.

Риттер заявил, что протестная активность в Грузии будет только возрастать. Массовые выступления спровоцированы ЦРУ, которое хочет добиться краха партии «Грузинская мечта», подчеркнул он. «Сейчас мы буквально в прямом эфире наблюдаем за переворотом», — сказал экс-разведчик.

Офицер отметил корректность действий сотрудников органов правопорядка. Вместе с тем, это не помешает дальнейшему росту насилия со стороны протестующих, считает Риттер. Он заявил, что мечтой ЦРУ является реализация тбилисского сценария Москве.

2 мая в ходе митинга протестующие в Тбилиси перекрыли площадь Героев в центре города. Тогда сообщалось о задержании нескольких участников акции. На следующий день протестующие против закона об иноагентах вновь собрались в центре грузинской столицы.