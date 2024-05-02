Протестующие в Тбилиси перекрыли площадь Героев

Протестующие против закона об иноагентах перекрыли площадь Героев в Тбилиси

Протестующие против закона об иностранных агентах полностью перекрыли площадь Героев недалеко от парка Мзиури в Тбилиси. Об этом сообщил Telegram-канал «Tbilisi life».

На опубликованном видео заметна толпа митингующих. Многие пришли на акцию с флагами Грузии.

Телеканал TV Pirveli уточняет, что шествие началось по обоим берегам реки Куры, в том числе от площади Героев. Протестующие называют закон «российским» и требуют не принимать его. Также сообщается о задержании нескольких участников акции.

Очередные протесты начались вечером 2 мая. Изначально участники митинга слушали выступления со сцены и не участвовали в столкновениях с полицией.

Ранее в Грузии ответили на критику США из-за законопроекта об иноагентах. По словам депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, республика действует так, как того требуют интересы национальной безопасности.