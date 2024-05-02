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14:10, 2 мая 2024Бывший СССР

В Грузии ответили на критику США из-за законопроекта об иноагентах

Депутат Ионатамишвили: Грузия действует, как этого требует нацбезопасность

Фото: Nicholas Muller / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Грузия действует, как этого требует национальная безопасность. Так ответил на критику руководителя пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер из-за законопроекта об иноагентах депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, передает «Sputnik Грузия» в Telegram.

«Очевидно, что мы внимательно знакомимся с заявлениями наших дружественных стран, но действуем так, как того требует, прежде всего, наше общество и национальная безопасность. Я не слышал аргументов ни от внутренних, ни от внешних политиков», — сказал он.

Ионатамишвили отметил, что грузинские власти далеки от субъективных мнений. Кроме того, по его словам, необходимо поработать над третьим слушанием парламента на следующей сессионной неделе.

Ранее Миллер заявил, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» грозит желанию Грузии вступить в Евросоюз и НАТО. Парламент республики проголосовал за закон во втором чтении 1 мая. Такое решение депутатов снова спровоцировало в Грузии протесты и беспорядки.

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