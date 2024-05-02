Парламент Грузии проголосовал за закон об иноагентах. Он вызвал беспорядки, погромы и критику со стороны Евросоюза и США

Парламент Грузии продолжил рассмотрение закона об иноагентах на фоне погромов

В Грузии продолжилось рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на резкую реакцию общества. 1 мая парламент проголосовал за закон уже во втором чтении, его поддержали 83 депутата от правящей партии «Грузинская мечта». Рассмотрение закона проходило на фоне массовых протестов, перешедших в погромы.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил, что окончательное решение по документу будет принято в третьем чтении, которое пройдет через две недели. По его словам, принятие закона застрахует Грузию от поляризации и радикализма. Однако в ЕС и США придерживаются противоположного мнения и заявляют, что закон станет преградой для дальнейшего сближения Тбисили и Запада.

Законопроект спровоцировал митинг и беспорядки

Протестующие против законопроекта называют его аналогом российского закона об иноагентах. Они опасаются, что с принятием документа Грузия не сможет стать членом Европейского союза (ЕС).

1 мая жители Грузии вышли на очередной митинг против принятия законопроекта. Протесты продолжаются уже несколько недель, однако на этот раз они переросли в погромы в Тбилиси. Протестующие пытались взять штурмом грузинский парламент, игнорировали призывы полиции. Полицейские применяли перцовый спрей против протестующих.

Фото: Nicholas Muller / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутаты, которые поддержали законопроект, были эвакуированы. Кроме того, в парламенте объявляли «красный уровень» опасности: все находящиеся в здании должны были покинуть его.

Некоторые участники протеста пытались сжечь российский флаг, а с ним, вероятно, и устроить пожар в самом здании. Они привязали флаг к воротам одного из служебных входов. Однако через 10 минут попыток поджечь ткань один из участников митинга сорвал и разорвал государственный символ России.

По данным Минздрава Грузии, в ходе последних событий 8 граждан были госпитализированы. Они получили различные травмы, в том числе ранения головы. Сообщается, что на месте протестов дежурили 20 бригад скорой помощи. Участники беспорядков жаловались на головные боли и жжение в глазах, вероятно, это стало результатом применения спецсредств.

Евросоюз и США раскритиковали Грузию за принятие законопроекта

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что закон «угрожает» желанию Грузии вступить в ЕС и НАТО. По его мнению, действия грузинских властей несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в Евросоюзе и альянсе. Кроме того, он отметил, что принятие законопроекта подорвет устои гражданского общества в республике.

Фото: Nicholas Muller / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ранее в апреле посол ЕС в Грузии Павел Герчинский также назвал закон об иноагентах несовместимым с европейскими нормами. Он подчеркнул, что Еврокомиссии будет очень сложно дать положительную оценку в случае принятия законопроекта.

Кроме того, 25 апреля Европарламент (ЕП) призывал ЕС ввести санкции против основателя правящей партии страны Бидзины Иванишвили. ЕП также выступил с призывом не начинать переговоры о членстве Грузии в Евросоюзе до отзыва законопроекта. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал эту резолюцию «позорной макулатурой». По его словам, подобные заявления сделаны для создания ажиотажа в грузинском обществе и обострения протестных настроений.

Грузия пытается принять законопроект с 2023 года

Законопроект об иноагентах предполагает регистрацию неправительственных организаций (НПО) и СМИ, зарубежное финансирование которых составляет 20 процентов годового дохода. Они должны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, а также раз в год заполнять декларацию. Законопроект не затрагивает деятельность физических лиц.

В марте 2023 года закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом в первом чтении. На фоне этого решения в центре Тбилиси прошли протестные акции. В ходе митингов были задержаны более 60 человек. Несогласные граждане забросали камнями и подожгли здание парламента.

После протестов грузинские власти решили отозвать оба варианта закона. Изначально в парламент Грузии поступило два законопроекта: «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый вариант называли «грузинским», а второй — аналогом американского. Оба документа планировалось направить на рассмотрение в Венецианскую комиссию после их принятия в первом чтении.

Делегация ЕС поприветствовала отзыв законопроекта и призывала Грузию продолжить проевропейские реформы.