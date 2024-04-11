Посол ЕС раскритиковал грузинский закон об иноагентах

Посол ЕС в Грузии Герчинский назвал закон об иноагентах несовместимым с Европой

Грузинский законопроект «О прозрачности иностранного влияния» несовместим с европейскими нормами. Об этом заявил посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский, цитирует 1TV.

«В нынешнем виде этот законопроект несовместим, особенно в нынешнем контексте Еврокомиссии будет очень сложно дать положительную оценку, если этот закон будет принят. Я понимаю, что это только предложение, будут дискуссии», — сказал он.

Герчинский выразил надежду, что удастся найти способ обеспечить прозрачность без стигматизации организаций, которые играют важную роль на пути Грузии к присоединению к ЕС.

Ранее в стране сообщили о возврате правительства к рассмотрению закона об иностранных агентах. Грузинский президент Саломе Зурабишвили планировала наложить вето на документ.