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15:36, 11 апреля 2024Бывший СССР

Посол ЕС раскритиковал грузинский закон об иноагентах

Посол ЕС в Грузии Герчинский назвал закон об иноагентах несовместимым с Европой

Фото: David Mdzinarishvili / CVI / GM / Reuters

Грузинский законопроект «О прозрачности иностранного влияния» несовместим с европейскими нормами. Об этом заявил посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский, цитирует 1TV.

«В нынешнем виде этот законопроект несовместим, особенно в нынешнем контексте Еврокомиссии будет очень сложно дать положительную оценку, если этот закон будет принят. Я понимаю, что это только предложение, будут дискуссии», — сказал он.

Герчинский выразил надежду, что удастся найти способ обеспечить прозрачность без стигматизации организаций, которые играют важную роль на пути Грузии к присоединению к ЕС.

Ранее в стране сообщили о возврате правительства к рассмотрению закона об иностранных агентах. Грузинский президент Саломе Зурабишвили планировала наложить вето на документ.

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      Кристина Есикова
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