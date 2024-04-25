В Грузии назвали позорной макулатурой резолюцию Европарламента по стране

Мэр Каладзе: резолюция Европарламента по Грузии является позорной макулатурой

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» считает позорной макулатурой резолюцию Европарламента, в которой подвергает критике действия грузинских властей. Об этом заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Те депутаты, которые поддержали эту макулатуру, еще раз нанесли тяжелое оскорбление европейской интеграции и европейской идее, которая основана на свободе, равенстве, прозрачности и правде», — заявил он. Каладзе прокомментировал угрозы пересмотреть безвизовый режим с Евросоюзом. Подобные заявление в документе он назвал «абсурдной записью». По его мнению, это сделано с целью создать ажиотаж в грузинском обществе и обострить протестные настроения.

Как отмечает агентство, в резолюции ЕП призвал Евросоюз ввести санкции против основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили, не начинать переговоры о членстве в ЕС до отзыва законопроекта об иноагентах, освободить из заключения экс-президента Михаила Саакашвили, а также пересмотреть безвизовый режим страны.

Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе предсказал вступление страны в ЕС раньше Украины и Молдавии. По его словам, страна станет членом Евросоюза независимо от обстоятельств.