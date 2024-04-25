Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:19, 26 апреля 2024Бывший СССР

В Грузии назвали позорной макулатурой резолюцию Европарламента по стране

Мэр Каладзе: резолюция Европарламента по Грузии является позорной макулатурой
Каха Каладзе

Каха Каладзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» считает позорной макулатурой резолюцию Европарламента, в которой подвергает критике действия грузинских властей. Об этом заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Те депутаты, которые поддержали эту макулатуру, еще раз нанесли тяжелое оскорбление европейской интеграции и европейской идее, которая основана на свободе, равенстве, прозрачности и правде», — заявил он. Каладзе прокомментировал угрозы пересмотреть безвизовый режим с Евросоюзом. Подобные заявление в документе он назвал «абсурдной записью». По его мнению, это сделано с целью создать ажиотаж в грузинском обществе и обострить протестные настроения.

Как отмечает агентство, в резолюции ЕП призвал Евросоюз ввести санкции против основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили, не начинать переговоры о членстве в ЕС до отзыва законопроекта об иноагентах, освободить из заключения экс-президента Михаила Саакашвили, а также пересмотреть безвизовый режим страны.

Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе предсказал вступление страны в ЕС раньше Украины и Молдавии. По его словам, страна станет членом Евросоюза независимо от обстоятельств.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль нашел «интересный аспект» в тайных поставках Украине американских ракет. В чем он заключается?

      Около российской границы начались военные учения НАТО

      Грандиозный секс-фестиваль отменили из-за угроз организаторам

      Российские тральщики провели корабли ТОФ через мины

      В Грузии назвали позорной макулатурой резолюцию Европарламента по стране

      В Дагестане задержаны еще десять энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда

      В МАГАТЭ назвали непредсказуемой ситуацию на ЗАЭС

      Полицейские обнаружили убитых в Херсонской области в разных местах

      В ЕС решили одновременно запретить и разрешить одну продукцию из России

      Пушилин уволил замруководителя администрации главы ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше