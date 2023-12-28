В Грузии спрогнозировали сроки вступления страны в ЕС

В Грузии рассказали, что страна будет готова к вхождению в состав ЕС к 2030 году

Грузия к 2030 году будет полностью готова к вхождению в состав Евросоюза. Об этом рассказал председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».

«Мы можем дать слово, что к 2030 году Грузия будет готова к тому, чтобы стать членом Евросоюза», — отметил он.

Кобахидзе также сравнил возможности Грузии и Молдавии. Политик подчеркнул, что его страна за два года в разы нарастила экономические показатели, и они являются одним из решающих факторов для вступления в ЕС.

«В конечном итоге, когда на повестку дня встанет вопрос членства, главным критерием будет все равно экономика», — резюмировал Кобахидзе.

Ранее Ираклий Кобахидзе предсказал вступление страны в ЕС раньше Украины и Молдавии. По его словам, страна станет членом Евросоюза независимо от обстоятельств.

Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили представил план действий правительства страны по реализации рекомендаций Европейского союза. Политик рассказал, что документ с конкретными мерами по достижению членства в ЕС отправлен на рассмотрение в Еврокомиссию.

В частности, министр рассказал о принятии коммуникационной стратегии по борьбе с дезинформацией на 2024-2027 годы. Также планируется смягчить политическую поляризацию в стране и активнее вовлекать оппозиционные партии в законодательный процесс.