Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:24, 29 декабря 2023Бывший СССР

В Грузии спрогнозировали сроки вступления страны в ЕС

В Грузии рассказали, что страна будет готова к вхождению в состав ЕС к 2030 году
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Грузия к 2030 году будет полностью готова к вхождению в состав Евросоюза. Об этом рассказал председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».

«Мы можем дать слово, что к 2030 году Грузия будет готова к тому, чтобы стать членом Евросоюза», — отметил он.

Кобахидзе также сравнил возможности Грузии и Молдавии. Политик подчеркнул, что его страна за два года в разы нарастила экономические показатели, и они являются одним из решающих факторов для вступления в ЕС.

«В конечном итоге, когда на повестку дня встанет вопрос членства, главным критерием будет все равно экономика», — резюмировал Кобахидзе.

Ранее Ираклий Кобахидзе предсказал вступление страны в ЕС раньше Украины и Молдавии. По его словам, страна станет членом Евросоюза независимо от обстоятельств.

Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили представил план действий правительства страны по реализации рекомендаций Европейского союза. Политик рассказал, что документ с конкретными мерами по достижению членства в ЕС отправлен на рассмотрение в Еврокомиссию.

В частности, министр рассказал о принятии коммуникационной стратегии по борьбе с дезинформацией на 2024-2027 годы. Также планируется смягчить политическую поляризацию в стране и активнее вовлекать оппозиционные партии в законодательный процесс.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава «Газпрома» заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе. Что будет с ценами?

      49-летняя Пенелопа Крус снялась в бюстгальтере для журнала

      Рогов призвал провести на Украине повторный референдум о независимости

      Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

      Махачев назвал желаемую дату следующего боя

      Молодой человек расправился с матерью из-за денег на алкоголь

      В Грузии спрогнозировали сроки вступления страны в ЕС

      Создан первый ноутбук с Windows и Android

      Россиянам напомнили об увеличении призывного возраста с 1 января 2024 года

      Лавров удивился отсутствию манер у европейских чиновников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости