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15:58, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Грузии предсказали вступление в ЕС раньше Украины и Молдавии

Кобахидзе: Грузия станет членом ЕС раньше Украины и Молдавии

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе предсказал вступление страны в Европейский союз (ЕС) раньше Украины и Молдавии. Об этом сообщает Pirveli.

Комментируя переговоры о принятии Грузии в Евросоюз, Кобахидзе не смог точно ответить, начнется ли переговорный процесс в 2024 году. По его словам, независимо от обстоятельств страна станет членом ЕС.

«Когда это будет — отдельный вопрос, но переговоры уже точно начались. Мы уверены, могу вам гарантировать, что мы войдем в Евросоюз раньше Украины и Молдавии», — заявил политик.

Ранее Кобахидзе заявил, что статус кандидата в члены Евросоюза не несет экономической выгоды, но является политическим стимулом. При этом он подчеркнул, что перспективы вступления в ЕС все еще остаются неоднозначными.

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      Юрий Леонов
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