Грузия представила план по вступлению в ЕС

Глава МИД Грузии Дарчиашвили представил план по реализации рекомендаций ЕС

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили представил план действий правительства страны по реализации рекомендаций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Pirveli.

На встрече с журналистами политик рассказал, что документ с конкретными мерами по достижению членства в ЕС отправлен на рассмотрение в Еврокомиссию.

Одной из главных составляющих он назвал сближение с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС. «Грузия в целом соответствует внешней политике Евросоюза, хотя есть чувствительные вопросы, которые, если смотреть через призму нашей внешней политики, содержат риски для территориальной целостности и суверенитета нашей страны», — уточнил Дарчиашвили.

Министр рассказал о принятии коммуникационной стратегии по борьбе с дезинформацией на 2024-2027 годы. Также планируется смягчить политическую поляризацию в стране и активнее вовлекать оппозиционные партии в законодательный процесс.

Ранее председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе предсказал вступление страны в ЕС раньше Украины и Молдавии. По его словам, страна станет членом Евросоюза независимо от обстоятельств.