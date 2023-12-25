Грузия представила план по вступлению в ЕС
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили представил план действий правительства страны по реализации рекомендаций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Pirveli.
На встрече с журналистами политик рассказал, что документ с конкретными мерами по достижению членства в ЕС отправлен на рассмотрение в Еврокомиссию.
Одной из главных составляющих он назвал сближение с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС. «Грузия в целом соответствует внешней политике Евросоюза, хотя есть чувствительные вопросы, которые, если смотреть через призму нашей внешней политики, содержат риски для территориальной целостности и суверенитета нашей страны», — уточнил Дарчиашвили.
Министр рассказал о принятии коммуникационной стратегии по борьбе с дезинформацией на 2024-2027 годы. Также планируется смягчить политическую поляризацию в стране и активнее вовлекать оппозиционные партии в законодательный процесс.
Ранее председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе предсказал вступление страны в ЕС раньше Украины и Молдавии. По его словам, страна станет членом Евросоюза независимо от обстоятельств.