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18:04, 25 декабря 2023Бывший СССР

Грузия представила план по вступлению в ЕС

Глава МИД Грузии Дарчиашвили представил план по реализации рекомендаций ЕС

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили представил план действий правительства страны по реализации рекомендаций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Pirveli.

На встрече с журналистами политик рассказал, что документ с конкретными мерами по достижению членства в ЕС отправлен на рассмотрение в Еврокомиссию.

Одной из главных составляющих он назвал сближение с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС. «Грузия в целом соответствует внешней политике Евросоюза, хотя есть чувствительные вопросы, которые, если смотреть через призму нашей внешней политики, содержат риски для территориальной целостности и суверенитета нашей страны», — уточнил Дарчиашвили.

Министр рассказал о принятии коммуникационной стратегии по борьбе с дезинформацией на 2024-2027 годы. Также планируется смягчить политическую поляризацию в стране и активнее вовлекать оппозиционные партии в законодательный процесс.

Ранее председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе предсказал вступление страны в ЕС раньше Украины и Молдавии. По его словам, страна станет членом Евросоюза независимо от обстоятельств.

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      Юрий Леонов
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