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19:57, 3 мая 2024Бывший СССР

Протестующие в Грузии против закона об иноагентах собрались в центре Тбилиси

Протестующие в Тбилиси против закона об иноагентах собрались на площади Свободы

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестующие против грузинского закона об иностранных агентах собрались на площади Свободы в центре Тбилиси, сообщает ТАСС.

По информации прессы, в акции протеста против закона об иноагентах принимает участие более 200 человек. На площади находятся отряды полиции. Демонстранты в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов не вступают.

Отмечается, что в гостинице «Параграф», которая находится на площади Свободы, в настоящий момент проходит ежегодная встреча Азиатского банка развития.

2 мая в ходе митинга протестующие в Тбилиси перекрыли площадь Героев в центре города. Тогда сообщалось о задержании нескольких участников акции.

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      Глеб Палехов
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