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17:58, 4 мая 2024Путешествия

Спасатели начали поиски заблудившихся на Эльбрусе туристов из Москвы

В МЧС начали поиски двух заблудившихся на Эльбрусе туристов из Москвы

Фото: LxAndrew / Wikimedia

Спасатели начали поиски заблудившихся на Эльбрусе туристов из Москвы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что незарегистрированная группа из двух человек потерялась на высоте пять тысяч метров. Известно, что информация о пропаже путешественников поступила в субботу, 4 мая.

«На поисково-спасательные работы незамедлительно выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели ФГКУ "Лидер"», — говорится в публикации. В настоящее время подобности происшествия уточняются.

В марте заслуженный спасатель России Александр Гофштейн раскрыл единственный способ выжить в лавине.

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      Алина Гостева
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