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18:19, 4 мая 2024Россия

В МЧС сообщили о тушении крупного пожара в Крыму

МЧС России сообщило о тушении крупного пожара в Крыму

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Крупный пожар тушат в Крыму. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«В Крыму огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар», — говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что в селе Белоглинка горит одноэтажный склад площадью тысяча квадратных метров. На месте пожара работают 60 специалистов, а также 14 единиц техники.

4 мая было устранено открытое горение в торговом центре в Хабаровске. Утверждалось, что площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров.

Ранее в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы также произошел пожар. К тушению привлекали два вертолета Московского авиационного центра, однако понадобилась помощь третьего борта. В ликвидации возгорания принимали участие 120 человек и 35 единиц техники.

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      Олег Давыдов
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