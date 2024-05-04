В МЧС сообщили о тушении крупного пожара в Крыму

МЧС России сообщило о тушении крупного пожара в Крыму

Крупный пожар тушат в Крыму. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«В Крыму огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар», — говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что в селе Белоглинка горит одноэтажный склад площадью тысяча квадратных метров. На месте пожара работают 60 специалистов, а также 14 единиц техники.

4 мая было устранено открытое горение в торговом центре в Хабаровске. Утверждалось, что площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров.

Ранее в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы также произошел пожар. К тушению привлекали два вертолета Московского авиационного центра, однако понадобилась помощь третьего борта. В ликвидации возгорания принимали участие 120 человек и 35 единиц техники.