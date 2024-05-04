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18:11, 4 мая 2024Спорт

Юниорский рекорд Кучерова побили спустя 13 лет

Американец Хагенс побил рекорд россиянина Кучерова по результативности на ЮЧМ
Джеймс Хагенс (слева)

Джеймс Хагенс (слева). Фото: David Reginek-USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий сборной США Джеймс Хагенс установил новый рекорд результативности на юниорских чемпионатах мира. Об этом сообщает «Чемпионат».

В шести матчах турнира 17-летний форвард набрал 22 очка. По этому показателю он обошел российского хоккеиста Никиту Кучерова, который 13 лет назад на ЮЧМ-2011 набрал 21 очко в семи играх. В тот год сборная России стала бронзовым призером, золото завоевали американцы, серебро — шведы.

ЮЧМ-2024 проходит в Эспоо и Вантаа (Финляндия). На данный момент известен первый финалист соревнований, им стала сборная США.

Сборная России не принимает участия в турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.

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      Дарья Коршунова
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