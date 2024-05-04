Юниорский рекорд Кучерова побили спустя 13 лет
Американец Хагенс побил рекорд россиянина Кучерова по результативности на ЮЧМ
Нападающий сборной США Джеймс Хагенс установил новый рекорд результативности на юниорских чемпионатах мира. Об этом сообщает «Чемпионат».
В шести матчах турнира 17-летний форвард набрал 22 очка. По этому показателю он обошел российского хоккеиста Никиту Кучерова, который 13 лет назад на ЮЧМ-2011 набрал 21 очко в семи играх. В тот год сборная России стала бронзовым призером, золото завоевали американцы, серебро — шведы.
ЮЧМ-2024 проходит в Эспоо и Вантаа (Финляндия). На данный момент известен первый финалист соревнований, им стала сборная США.
Сборная России не принимает участия в турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.