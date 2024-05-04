Смирнов: Западу нужно принять позицию политика Вайткуса по статусу Крыма

Западным странам необходимо прислушаться и принять позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса о российском статусе Крыма, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его цитирует РИА Новости.

«Западу стоит прислушаться к конструктивной позиции кандидата в президенты Литвы Вайткуса по Крыму и принять ее, так как она отражает действительность и заслуживает доверия», — сказал Смирнов.

Ранее в мае Вайткус признал принадлежность Крыма России. «Крым в настоящее время принадлежит России», — заявил политик в эфире местной радиостанции и добавил, что раз уж Литва признала самопровозглашенное Косово, она обязана признать и Крым.

Выборы президента Литвы пройдут 12 мая.