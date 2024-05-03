Кандидат в президенты Литвы признал принадлежность Крыма России

Кандидат в президенты Литвы Вайткус признал принадлежность Крыма России

Независимый кандидат в президенты Литвы профессор медицины Эдуардас Вайткус признал принадлежность Крыма России. С таким заявлением он выступил в ходе публичных дебатов в эфире радио LRT.

«Крым в настоящее время принадлежит России», — заявил политик в серии коротких ответов на вопросы ведущего и радиослушателей.

Его оппонент адвокат Игнас Вегеле, также являющийся независимым кандидатом на грядущих президентских выборах, заявил, что считает Крым украинским. «Мы пока не изменяли свою позицию по ее (Украины — прим. «Ленты.ру») территориальной целостности», — добавил он.

Выборы президента Литвы пройдут 12 мая. Согласно опросам общественного мнения, самым популярным кандидатом на них является действующий литовский лидер Гитанас Науседа. На втором месте за ним идет Вегеле, которого Центральная избирательная комиссия республики успела обвинить в подкупе избирательниц с помощью раздачи роз на 8 марта.