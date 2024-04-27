Кандидата в президенты Литвы обвинили в подкупе избирательниц цветами на 8 Марта

ЦИК Литвы: кандидат в президенты Вегеле подкупал избирательниц розами на 8 Марта

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Литвы обвинила кандидата в президенты страны Игнаса Вегеле в том, что он подкупал избирательниц, раздавая им розы на 8 Марта. Об этом сообщило агентство Baltnews.

По мнению ЦИК, тот факт, что женщины улыбались, получая цветы от Игнаса Вегеле, свидетельствует о том, что они будут за него голосовать.

Вегеле заявил, что обжалует это решение. Также он требует, чтобы комиссия обратила внимание на предвыборные поездки действующего президента Литвы Гитанаса Науседы, которые проходят за счет государственного бюджета.

Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года. Согласно опросам, самый популярный кандидат — Гитанас Науседа, второе место в предвыборной гонке занимает Игнас Вегеле.

Ранее стало известно, что сделавший ряд антисемитских высказываний депутат Сейма Литвы Ремигиюс Жемайтайтис решил стать кандидатом в президенты.