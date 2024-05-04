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18:21, 4 мая 2024Мир

В Польше увидели угрозу в размещении ядерного оружия США в стране

Myśl Polska: будущее Польши под угрозой из-за размещения ядерного оружия США

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше увидели угрозу будущему страны из-за размещения на территории государства ядерного оружия США. Об этом после сообщений о возможных ответных шагах России пишут журналисты издания Myśl Polska.

Колумнисты призвали руководство и жителей Польши задуматься, что будет с республикой и ее гражданами «после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения». «Выживем ли мы как нация?» — задаются вопросом авторы статьи.

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22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности к размещению на территории страны ядерного оружия в рамках Nuclear Sharing. Такой шаг он назвал «простой реализацией общей политики» НАТО.

Позднее министр национальной обороны республики Павел Залевский подтвердил, что Польша подала заявление на участие в ядерной программе НАТО. По его словам, Nuclear sharing действует и в других европейских странах. Программа предусматривает полный контроль американской стороны над применением ядерного оружия, которое могут разместить в Польше.

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