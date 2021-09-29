Необычное природное явление в горах Крыма попало на видео и удивило россиян

Необычное оптическое явление, которое заметили россияне в районе мыса Фиолент в Крыму, попало на видео и удивило пользователей в сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @crimea__love.

На кадрах виден броккенский призрак — оптическое явление в виде радужного ореола, который обрамляет тень человека на тумане или облаке. При этом силуэт наблюдателя, который стоит на горе против солнца, искажается из-за перспективы и принимает причудливые очертания. Автор ролика признается, что также видит феномен впервые.

Публикация вызвала восхищение и удивление пользователей. «Как будто бог смотрит», «Классно!», «Завораживает», «Красиво!», «Тень в облаках», «Крутое видео», — написали они.

