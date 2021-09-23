Необычное природное явление в Сочи попало на видео и удивило пользователей сети

Двойная радуга, которая появилась над горами курорта Красная Поляна в Сочи, попала на видео и вызвала восхищение у пользователей в сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi_detka, рассказывающий о событиях региона.

На кадрах, снятых очевидцем с одной из смотровых площадок горнолыжного курорта, видно, как в небе после дождя появилось необычное явление — двойная радуга. Вторая ее арка находилась на небольшом расстоянии от первой, вместе они образовали яркую полуокружность, один конец которой находился практически у вершины горы, а другой ушел далеко вниз по склону.

В комментариях под публикацией пользователи сети выразили свое удивление. «Самая чудесная из всех, что я видела!», «Боже, как красиво», «Красотища», «Космос», «Нравится!», «Круто», «Наверное надо быть очень счастливым человеком, чтобы увидеть такое чудо природы и красоту», — написали они.